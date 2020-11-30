'Maske tak' uyarısında bulunan doktor darbedildi

İstanbul'da bulunan bir hastanede dahiliye uzmanı olarak görev yapan Doktor Murat İnnice geçtiğimiz günlerde markete gitti. Sarıyer'de bulunan bir markete giren 40 yaşındaki doktor mağaza içerisinde maske takmayan ve yanında çocuğu bulunan bir şahsı uyarmak istedi.

Adamın yanına giderek 'Lütfen maskenizi düzgün takın beyefendi' dediği sırada doktorun yüzüne doğru öksürmeye başlayan genç adam, 'Sen kimsin!' diyerek tepki gösterdi.

MASKESİZ GÖRÜNCE UYARMAK İSTEDİ

İkili arasında bir süre sözlü sürtüşme başladı. Market güvenliğinden yardı isteyen doktor alışverişine devam edip evine gitmek üzere yola çıktı. İddiaya göre kapısının önüne geldiği sırada markette tartıştığı şahıs doktoru oturur şekilde bekliyordu. Karşısında şahsı gören Doktor İnnice, şoke oldu.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Şahıs ise, 'Sen kimsin seni öldürürüm' diyerek doktora tekme atarak darbetti. 155 polis imdat hattını arayarak yardım istediği sırada, şahıs korkarak olay yerinden kaçtı. Doktor İnnice, olay nedeniyle polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

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