01 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 26 yaşlı kadını öldürmüştü... 'Volga Manyağı' yakalandı!

26 yaşlı kadını öldürmüştü... 'Volga Manyağı' yakalandı!

Son dakika haberi... 'ya dehşet saçan katil yakayı ele verdi. Rusya’daki Volga Nehri boyunca 12 farklı şehirde toplam 26 öldürdüğü iddia edilen ve ‘’ olarak bilinen yakalandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.12.2020
ABONE OL
26 yaşlı kadını öldürmüştü... 'Volga Manyağı' yakalandı!

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Radik Tagirov'un Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da yakalandığı belirtilirken, sorguya alınan seri katilin tüm suçlamaları kabul ettiği aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı, dedektiflerin seri katili ayakkabı izlerinden ve DNA örneklerinden tespit ettiğini belirtti. Seri katilin cinayetlerin büyük çoğunluğunu 2011 ve 2012 yılları arasında işlediğini ifade eden Bakanlık, öldürülen 26 kadının yaşlarının 75 ile 90 aralığında olduğunu açıkladı.

Rus basınında yer alan haberlerde, seri katilin cinayetleri genelde para için işlediği iddia edilirken, işlenen neredeyse tüm cinayetlerde maktulleri boğarak öldürüldüğü yazıldı. Seri katilin, cinayetleri işlediği dairelere sosyal hizmetler personeli veya başka kamu kuruluşlarının çalışanı kılığında girdiği tespit edilirken, sorgusu devam eden seri katilin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

Son dakika: Özgür Duranın ailesinden şoke eden kiralık katil iddiası: Oğlumu Kadir Şekere öldürttüler SON DAKİKA: ÖZGÜR DURAN'IN AİLESİNDEN ŞOKE EDEN 'KİRALIK KATİL' İDDİASI: OĞLUMU KADİR ŞEKER'E ÖLDÜRTTÜLER
12 kişinin cinayet zanlısı seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu: Öldürecek olsam... 12 KİŞİNİN CİNAYET ZANLISI 'SERİ KATİL' MEHMET ALİ ÇAYIROĞLU: ÖLDÜRECEK OLSAM...
Aleyna Çakır’ın katil zanlısı Ümitcan Uygun’dan skandal sözler: Kudurun ALEYNA ÇAKIR'IN KATİL ZANLISI ÜMİTCAN UYGUN'DAN SKANDAL SÖZLER: KUDURUN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA