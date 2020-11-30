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Son dakika haberi | Hakkari’de deprem | 2020 son depremler

haberi... ’de merkez üssü Ördekli köyünde gece yarısı saat 00:56’da yerin 8.78 kilometre altında 3.2 şiddetinde meydana geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.11.2020
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Son dakika haberi | Hakkari’de deprem | 2020 son depremler

verilerine göre 'nin Ördekli köyünde gece yarısı saat 00:56'da yerin 8.78 kilometre altında 3.2 şiddetinde meydana geldi.

Deprem korku ve paniğe neden olurken, can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.

2020 SON DEPREMLER

Köy muhtarı Necmettin Yalçın, depremin köyde herkesin uyuduğu saatte meydana geldiğini ifade ederek, deprem şiddetiyle uyanan köy sakinlerinin iyi olduğunu ve herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını söyledi.

Kent merkezinde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

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