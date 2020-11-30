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Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü İstanbul'da toplu ulaşımda yine yoğunluk

Son dakika haberine göre... Haftanın vakalarının en çok görüldüğü 'da toplu ulaşım araçlarında sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Altunizade'de metrobüs ve duraklardaki kalabalık endişe yarattı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020
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Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü İstanbul'da toplu ulaşımda yine yoğunluk

Sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00'de sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde metrobüslerde yoğunluk oluştu.

'nda işe gitmek için yola çıkanların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti.

Durakta yığılmalar oluşurken vatandaşların metrobüste ayakta yolculuk yaptığı ve İstanbulluların duraklarında beklediği görüldü.

İstanbul'da toplu ulaşımda yaşanan yoğunluktan görüntüler

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