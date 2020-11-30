Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü İstanbul'da toplu ulaşımda yine yoğunluk
Son dakika haberine göre... Haftanın ilk iş günü koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Altunizade'de metrobüs ve duraklardaki kalabalık endişe yarattı.
YAŞAM DHA
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Sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00'de sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde metrobüslerde yoğunluk oluştu.
Altunizade Metrobüs Durağı'nda işe gitmek için yola çıkanların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti.
Durakta yığılmalar oluşurken vatandaşların metrobüste ayakta yolculuk yaptığı ve İstanbulluların İETT duraklarında beklediği görüldü.