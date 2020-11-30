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İstanbul'da koronavirüs yolculuğu! Kurallar yok sayıldı

'ta sosyal mesafesiz bir şekilde tıka basa yolcu taşımacılığı ile gündeme gelen minibüsler, yapılan tüm denetimlere rağmen kurallara uymuyor. Minibüslerdeki tıka basa yolculuk kameralara tarafından kaydedildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020
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İstanbul'da koronavirüs yolculuğu! Kurallar yok sayıldı

Yeni tip salgını önleme amacıyla toplu taşımalarda ayakta yolcu alınmasıyla ilgili kararlarda alınmıştı. Alınan kararlara ve polis ekiplerinin tüm denetimlerine rağmen 'taki minibüs sürücülerinin sosyal mesafesiz yolcu alımı devam ediyor.

Özellikle sabah işe gidiş ve akşam iş dönüş saatlerinde minibüs sürücülerinin sosyal mesafesiz tıka basa yolcu taşımacılığı hem minibüs içinden hem de minibüs dışından görüntülendi.

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