İstanbul'da koronavirüs yolculuğu! Kurallar yok sayıldı
Esenyurt'ta sosyal mesafesiz bir şekilde tıka basa yolcu taşımacılığı ile gündeme gelen minibüsler, yapılan tüm denetimlere rağmen kurallara uymuyor. Minibüslerdeki tıka basa yolculuk kameralara tarafından kaydedildi.
YAŞAM İHA
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Yeni tip koronavirüs salgını önleme amacıyla toplu taşımalarda ayakta yolcu alınmasıyla ilgili kararlarda alınmıştı. Alınan kararlara ve polis ekiplerinin tüm denetimlerine rağmen Esenyurt'taki minibüs sürücülerinin sosyal mesafesiz yolcu alımı devam ediyor.