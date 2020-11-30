Yeni tip koronavirüs salgını önleme amacıyla toplu taşımalarda ayakta yolcu alınmasıyla ilgili kararlarda alınmıştı. Alınan kararlara ve polis ekiplerinin tüm denetimlerine rağmen Esenyurt'taki minibüs sürücülerinin sosyal mesafesiz yolcu alımı devam ediyor.