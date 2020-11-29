"EĞER BİR YAKININIZ YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYOR OLSAYDI..."

"Yaz aylarının sonlarında 'çember daralıyor demiştik' artık şimdi hastalık kapıdan içeriye girdi." diyen Prof. Dr. Kayıpmaz, "Her birimizin artık yakın çevresinde bir kişi muzdarip durumda etrafımızda ne kadar insan olduğuna bir dikkat edelim. Eğer sizin bir yakınınız hastanede yada yoğun bakımda tedavi görüyor olsaydı o zaman bu kadar rahat bir biçimde hava güzel diye dışarıda olabilir miydiniz? Olmazdınız! Burada insanların hastalığı küçümsemesi var. Biz kimseye panik yaptırmak istemiyoruz. Bizim esas sıkıntımız sağlık kapasitemizin şu anda zorlanmaması. Kısa sürede yağan yağmurun önüne geçmemiz lazım. Herkes destek vermeli. Bu tarz tedbirsiz görüntüler bizi üzüyor. İşimizi bitirip eve dönmemiz lazım. Balık tutmaya devam eden insanları kurallara uymayanları görmeye devam ettikçe sağlık çalışanları olarak üzülüyoruz." dedi.

KOVİD-19 AŞILARI UYGULANMAYA NE ZAMAN BAŞLANACAK?

SARS ve MERS hastalığına aşı bulma çalışmaları Kovid-19 aşısının bulunmasını hızlandırdığını ifade eden Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıpmaz "Yakın bir zaman içerisinde hem Amerika Gıda ve İlaç Dairesinden hem de Avrupa İlaç Ajansından acil kullanım onaylarının çıkması gündemde... Ülkemizde de aralık ayından itibaren 50 milyon doz aşının gelmesi planlanıyor. Ülkemiz bu aşıları ücretsiz olarak vatandaşlarına sağlayacak. İlacı da şu anda vatandaşlarımıza ücretsiz sağlıyoruz. ABD bu ilacı salgının ilk döneminde yoğun bakımda hastalara verebiliyordu. Aşı geldikten sonra bazı insanlarımızın ilaçlara karşı gösterdiği direnci umuyoruz ki aşılara karşı göstermez. Aşılama işlemleri aralık ayının ortalarından itibaren başlayacak. Sağlık çalışanları, güvenlik görevlileri, otobüs şoförleri, berberler, garsonlar gibi çok insana hastalığı bulaştırma risk olanlara uygulanacak. Yerli Kovid-19 aşısı da nisan-mayıs ayı gibi kullanıma girmiş olur.