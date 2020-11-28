Son dakika: İş adamı Galip Öztürk'ün yeğeninin yazlık evinde yangın: Damatları öldü
Son dakika haberine göre Samsun'un Tekkeköy ilçesinde villada çıkan yangında Metro Holding’in patronu Galip Öztürk’ün yeğeninin eşi Mustafa Terzi (34) hayatını kaybetti.
İş adamı Galip Öztürk'ün kardeşinin kızına ait yazlık evde çıkan yangında damatları hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, tadilatta olan yazlık evin bahçesindeki bekçi için yapılan odada çıkan yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri müdahale ederek söndürdü.
Ancak yangında Galip Öztürk'ün yeğeninin kocası Mustafa Terzi (34) olay yerinde hayatını kaybetti. Terzi'nin cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hayatını kaybeden 2 çocuk babası Mustafa Terzi'nin Çarşamba Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Erdoğan Terzi'nin oğlu olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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