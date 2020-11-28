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Bolu’da korkunç ölüm! Kafasını yem karma makinesine kaptırdı

’nun Mudurnu ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki , evinin önünde çalışan yem karma makinesine başörtüsü dolandıktan sonra kafasını kaptırarak feci şekilde can verdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.11.2020
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Bolu’da korkunç ölüm! Kafasını yem karma makinesine kaptırdı

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Hüsamettindere köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Seher Özsoy'un başörtüsü, evinin önünde çalışan yem karma makinesine dolandı. Özsoy, başörtüsünü makineden kurtarmak istediği sırada çalışan makineye kafasını da kaptırdı. Kanlar içerisinde yere düşen Özsoy'u gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Seher Özsoy'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Özsoy'un cesedi morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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