Ihlamurun sadece çiçeklerinden oluşan karışımın fiyatı ise 250 TL'yi buldu. Vatandaşlar, fiyattaki bu yükseliş nedeniyle ıhlamuru gram hesabından almaya başladı. Aktarlar ise rahatlatıcı ve nefes açıcı, gribe karşı birebir olan bu şifalı bitkinin fiyatındaki yükselişin her sene yaşandığını fakat bu sene ıhlamurda mahsulün az olması nedeniyle daha fazla artış olduğunu söyledi.