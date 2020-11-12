Bitlis kar yağışıyla beyaza büründü
Bitlis'te etkili olan kar yağışı, il merkezini beyaza bürüdü. Kentte akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar, etrafı beyaz örtüyle kapladı.
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Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücülerin zor anlar yaşadığı kentte, esnaf ile bazı vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.
BİTLİS VE HAKKARİ'DE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu olacağı bölgede, sabah saatlerinde Hakkari, öğle saatlerinden sonra Bitlis'in güney kesiminde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların, Hakkari'de 7, Bitlis'te 6, Van ve Muş'ta 8 derece olması bekleniyor.