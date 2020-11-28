28 Kasım 2020, Cumartesi
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Boğaz trafiğine sis engeli! Durduruldu

Son dakika haberine göre, 'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Bölgede gece yarısından itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.11.2020
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Boğaz trafiğine sis engeli! Durduruldu

Bölgede gece yarısından itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

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