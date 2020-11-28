Av yasağı olan çinekop tezgahlarda!





'YASADIŞILIK VAR'



Tezgâhlarda, av boyu 18 cm olan lüfer ailesinden çinekop ve sarıkanatın görülmesinin yasaklara uyulmadığının kanıtı olduğunu söyleyen Erkan, "Ekonomik tür lüferin ilk av boyu 25-26 cm. Bir kere bile yumurta dökmemiş balık avlanırsa sonraki yıllarda bulunması beklenemez. Çinekop ve sarıkanat, lüferin av boyuna gelmemiş, henüz yumurta vermemiş ismidir ve avcılığı yasaktır. 18 cm av boyu yeterli değildir. Yasaklara uyulmadan yapılan avın, lüfer gibi türlerin miktarını düşürdüğünü TUİK verilerinden ve tezgâhlardan görüyoruz. Palamut ve hamsi en çok tükettiğimiz balıklar olmakla birlikte avcılığı yıllar içinde önemli derecede azaldı. Ekim'de İstanbul Balık haline 2 bin ton hamsi, 3 bin 210 ton palamut, 833 ton mezgit, 613 ton istavrit, 250 ton sardalya satışa sunuldu. Bilim temelli balıkçılık politikası uygulanmazsa önümüzdeki yıllarda tezgâhlarda hiç balık göremeyebiliriz" dedi.