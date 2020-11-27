Vakaların arttığı Samsun’da cadde ve sokaklar dolu! Kamerayı gören maskesini düzeltti





'KRİTİK EŞİĞİ GEÇMEYE BAŞLIYORUZ'



Samsunluları uyaran Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "İlimizde vaka sayısı artmaya devam ediyor ve artık kritik eşiği geçmeye başlıyoruz. Güçlerinin son damlasına kadar her alanda, en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarımız yoruldu. Onları korumamız lazım. Samsun halkının virüse karşı hayatını ortaya koyarak kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarımızın yanında olmasının zamanı hala gelmedi mi? Ev ziyaretlerine bir son vermenin; gerekmedikçe dışarı çıkmamanın; sosyal mesafeye eş, dost akraba ayırımı yapmadan tavizsiz dikkat etmenin; maskesiz dışarı çıkmamanın zamanı artık gelmedi mi? Neyi bekliyoruz? Halen temaslı olduğu halde evde izolasyon koşullarına uymayan ya da temaslılarını bildirmeyen kişiler olduğunu görmek bizi üzüyor, bu vurdumduymazlık sağlık çalışanlarımızın moralini bozuyor. Virüse ancak sizin önlemlere ve kurallara karşı duyarlılığınızla geri adım attırabiliriz. Yanımızda olun, hep beraber bu mücadeleyi kazanalım. Kimsenin hasta olmasına ya da hayatını kaybetmesine neden olacak bir rehavet içine girmeyin. Herkesin sadece kendisini değil, bir diğerini hastalıktan korumak için mücadele etmesi, birlik olması, hastalıkla başa çıkmamızın formülü olacaktır" diye konuştu.