Bursa'da cezaevindeki oğlunu ziyaret eden babaya çıkışta infaz
Bursa’da tutuklu oğlunu ziyaret eden kişi, cezaevinden çıkmasının ardından düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Ekipler kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
YAŞAM AA
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Alınan bilgiye göre, Sadık Çayır (57), Osmangazi ilçesinde çıkan silahlı kavga nedeniyle Nilüfer ilçesindeki Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan oğlu Alican Çayır'ı ziyaret etti.
SİLAHLI SALDIRI
Ziyaretin ardından cezaevinden çıkan Çayır'a kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, ağır yaralanan Çayır'ı Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
HAYATA VEDA ETTİ
Çayır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin kaçan saldırganı yakalamak çalışmaları sürüyor.
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