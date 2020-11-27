"Bir depremzede 3 bin liraya bulduğu evin başka bir depremzede tarafından 3 bin 500 liraya tutulduğunu söyledi. Bu artışlar kendiliğinden oluştu. Arzın talebi karşılayamaması, arayışların Bayraklı ve Bornova'da olmasına bağlı olarak ciddi sıkıntılar oluştu. 6 bin konutta hasar var. Yıkılan, yıkılmak üzere olan ve ağır hasarlı yaklaşık 4 bin 500 hane bulunuyor. Daha orta ve az hasarlı konutlar da var. Bu korkuyu yaşayanlar evlerini değiştirmek istiyor. Atatürk Mahallesi, Buca, Karabağlar, Bozyaka, Hatay bölgesi daha çok tercih ediliyor. Zemin kayalık olduğu için Evka 2 gibi yerler de daha çok tutuldu. Yüzde 30'a yakın kira artışı oldu. Müstakil evlerin bulunduğu Evka konutlarında yüzde 35'lik artışlar görüyoruz. Özellikle müstakil tek ve iki katlı yerlerde bu daha fazla görülüyor."