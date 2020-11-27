27 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kandilli Rasathanesi müdürü Özener: Fay hatları hareketli her an 7 üzerinde deprem olabilir

Kandilli Rasathanesi müdürü Özener: Fay hatları hareketli her an 7 üzerinde deprem olabilir

Büyük Millet Meclisi, kurdu. Komisyonda önceki gün alanındaki uzman isimlerin öngörüleri ve çalışmaları dinlendi. Komisyona katılan ve Araştırama Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. , "Türkiye'de her an 7'nin üzerinde bir deprem meydana gelebilir." dedi.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 27.11.2020 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020
ABONE OL
Kandilli Rasathanesi müdürü Özener: Fay hatları hareketli her an 7 üzerinde deprem olabilir

Meclis, hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor. önceki gün alanında uzman kişileri dinledi.

Komisyona katılarak toplanma alanları ile ilgili bilgiler paylaşan Başkanı Mehmet Güllüoğlu, illerde belirlenen yer sayısını sundu.

Güllüoğlu, "İstanbul'da 3 bin 20, Ankara'da bin 715, İzmir'de bin 646 olmak üzere toplam 18 bin 925 toplanma alanı belirledik" dedi.

"HER AN 7 ÜSTÜNDE DEPREM OLABİLİR"

Komisyona katılarak çalışmalarını anlatan ve uyarılarda bulunan isimlerden bir diğeri ise ve Müdürü Prof. Dr. oldu. Özener, komisyondaki konuşmasında çarpıcı ifadeler kullandı.

"ERKEN UYARI SİSTEMİ…"

'Fay hatları hareketli' diyen Özener, "Türkiye'de her an 7'nin üzerinde bir deprem meydana gelebilir. Yaptığımız hesaplarda 7.2'nin üzerinde enerji birikmiş durumda. Bizi bekleyen daha büyük depremler var. O yüzden daha iyi, hazırlıklı ve koordine olmamız gerekir. Erken uyarı sistemi ile Marmara'da 5 ile 7 saniye arasında bir zaman kazanıyoruz." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA