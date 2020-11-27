4’üncü kattan atıp ‘intihar etti’ dedi! Yalanı böyle ortaya çıktı









'ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'

Yaşadığı dehşeti SABAH'a anlatan Firuze Ercan, "Kolumdan tutup balkondan savurdu. Ölseydim 'intihar etti' diyeceklerdi. Sol bacağıma platin, yüzümün sol tarafına da protez takıldı. Bacağımda 3 santimetrelik kısalma var. Beni bu hale getirenden şikâyetçi olup boşanma davası açtım. Mahkeme tarafından koruma kararı alındı" dedi.