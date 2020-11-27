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İstanbul'da pes dedirten görüntü! Ölümü göze alıp emekleyerek karşıya geçiyorlar

Son dakika haberi... 'de akıllara durgunluk veren bir görüntü kayda geçti. Üst geçitin bulunmadığı yerde çevre sakinleri ölümü göze alarak kendilerine akılalmaz bir yöntem buldu. Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 27.11.2020
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İstanbul'da pes dedirten görüntü! Ölümü göze alıp emekleyerek karşıya geçiyorlar

İstanbul Küçükçekmece'de akıllara durgunluk veren bir görüntü kayda geçti.

İstanbul'da pes dedirten görüntü! Ölümü göze alıp emekleyerek karşıya geçiyorlar

Üst geçitin bulunmadığı yerde çevre sakinleri ölümü göze alarak kendilerine akılalmaz bir yöntem buldu.

İstanbul'da pes dedirten görüntü! Ölümü göze alıp emekleyerek karşıya geçiyorlar

PES DEDİRTEN GÖRÜNTÜLER

Basın ekspresi yolundan karşıdan karşıya geçmek için üst geçit olmadığı için bu noktayı kullanıyorlar.

İstanbul'da pes dedirten görüntü! Ölümü göze alıp emekleyerek karşıya geçiyorlar

Kablolar için kullanılan geçitte yürümek neredeyse imkansız.

İstanbul'da pes dedirten görüntü! Ölümü göze alıp emekleyerek karşıya geçiyorlar

Görüntüler izleyenlere adrenalin tutkunlarının bir etkinliği mi diye düşündürüyor.

İstanbul'da pes dedirten görüntü! Ölümü göze alıp emekleyerek karşıya geçiyorlar

İŞ ÇIKIŞ SAATİNDE...

A Haber muhabiri Bayraktar, "Esnafla konuştuğumda akşam saatlerinde özellikle iş çıkış saatlerinde insanların karanlıkta burada karşıdan karşıya geçtiğini söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da pes dedirten görüntü! Ölümü göze alıp emekleyerek karşıya geçiyorlar

İşte tehlikeli geçişin yapıldığı o yer...

İstanbul'da pes dedirten görüntü! Ölümü göze alıp emekleyerek karşıya geçiyorlar

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İstanbul'da pes dedirten görüntü! Ölümü göze alıp emekleyerek karşıya geçiyorlar

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