İtiraf ettiler 'hata yaptık' umut veren Covid-19 aşısına onay çıkmayabilir!

İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA "HATA YAPTIK"

Dünyanın bel bağladığı bir diğer aşı ise Astrazeneca - Oxford Üniversitesi işbirliği ile hazırlandı. Yüzde 90 etkiye ulaşıldığı bildirilen aşı ile ilgili şirketten bir itiraf geldi. Şirket yetkilileri, "Aşı dozajında hata yaptık" dedi.

New York Times'ın haberine göre, Astrazeneca corona virüs aşısını açıklarken 'yüzde 90'a varan' ifadesini kullanması, açıklamada aşıyla ilgili bazı bilgilerin eksik olması ve neden ilk aşının yarım doz uygulandığı soruları merak uyandırdı. Astrazeneca tarafı ve uzmanlar konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.