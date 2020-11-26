İtiraf ettiler 'hata yaptık' umut veren Covid-19 aşısına onay çıkmayabilir!
Son dakika haberleri... Faz3 çalışmalarının ilk sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanan ve dünyaya umut veren Astrazeneca - Oxford Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan aşısından moral bozan yeni haber geldi. Yüzde 90 etkiye ulaşıldığı bildirilen aşı ile ilgili şirketten 'hata yaptık' açıklaması geldi. Şirket yetkilileri aşı dozajında yapılan hata nedeniyle acil kullanım onayı alamayabileceklerini duyurdu. İşte yaşanan son dakika gelişmesinin detayları...
Dünya koronavirüs salgınının kıskacında can çekişiyor. Salgın tüm ülkelerde yeni pikler ve dalgalar ile etkili oluyor. Kış aylarının oldukça zor geçmesi beklenirken, ülkelerde vaka sayıları, ağır hasta sayıları ve ölüm sayıları hızla artıyor.
Dünya bu karamsar tablo içinde umudunu bilin insanlarından gelecek aşı müjdelerine bağlamış durumda. Pfizer ve BionTech'in açıklamaları ile umutlanılırken, Rusya ve Çin de aşı ile ilgili önemli başarılar elde ettiklerini açıkladı.
Aşı denemeleri sürerken, aralık ayında aşılamaların başlaması planlanıyor.
İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA "HATA YAPTIK"
Dünyanın bel bağladığı bir diğer aşı ise Astrazeneca - Oxford Üniversitesi işbirliği ile hazırlandı. Yüzde 90 etkiye ulaşıldığı bildirilen aşı ile ilgili şirketten bir itiraf geldi. Şirket yetkilileri, "Aşı dozajında hata yaptık" dedi.
New York Times'ın haberine göre, Astrazeneca corona virüs aşısını açıklarken 'yüzde 90'a varan' ifadesini kullanması, açıklamada aşıyla ilgili bazı bilgilerin eksik olması ve neden ilk aşının yarım doz uygulandığı soruları merak uyandırdı. Astrazeneca tarafı ve uzmanlar konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
AstraZeneca tarafı, aşının bilgilerinin eksik olduğu, yeni bilgiler almak için ek testlerin devam edip etmeyeceğine dair soruya, aşının son denemelerinde katılımcılara enjekte edilen aşı dozajında hata yaptıklarını kabul etti.
Birçok Bilim insanı ve endüstri uzmanı, AstraZeneca'nın başlangıçta verileri ifşa etme biçimindeki eksiklikler, aşının uygulanma şekli gibi birçok hatanın sonuçların güvenilirliğine olan güvenlerini aşındırdığının altını çizdi.
ABD'deki yetkililer, aşının yüzde 90'a varan olarak açıklanan sonuçlarının yaşlıların verilerini yansıtmadığını açıklarken sonuçların net olmadığının altını çizdi. Yetkililer, ABD ya da başka ülkelerin onay verecek makamlarının AstraZeneca - Oxford Üniversitesi aşısına acil kullanım iznini hızlı bir şekilde verme ihtimalinin azaldığını ve bunun beklenmedik bir aksaklık olduğunu söylediler.
AstraZeneca sözcüsü ise Michele Meixell, denemelerin "en yüksek standartlarda yürütüldüğünü" söyledi.
AstraZeneca'nın araştırma ve geliştirmeden sorumlu yöneticisi Menelas Pangalos tarafından yapılan açıklamada testleri ve aşının açıklanma şeklini savundu. Dozaj hatasını bir çalışanın yaptığını belirten Pangalos, "Hatayı fark ettikten sonra aşıyı denediğimiz yerlere derhal haber verdik" şeklinde konuştu.
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