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İstanbul Avcılar’da kan donduran olay! Çöp toplayıcısı kadın...

Avcılar’da kağıt toplayıcısı kadın, çöp konteyneri içerisinde göbek bağı kesilmemiş erkek bir bebeğe ait ceset buldu. Olay yerine gelen polis ekipleri bebeği çöp kutusuna atan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.11.2020 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020
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İstanbul Avcılar’da kan donduran olay! Çöp toplayıcısı kadın...

Olay, Gümüşpala Mahallesi'nde öğlen saatlerinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, kağıt toplayıcısı kadın, çöp konteyneri içinde hareketsiz yatan bir bebek görünce polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri bebeğin ölü olduğunu fark etti. Bebeğin cesedi üzerinde yapılan incelemede yeni doğmuş olduğu göbek bağının üzerinde ve erkek bir bebek olduğu anlaşıldı.

Çevrede geniş çalışma başlatan ekipler, bebeği çöp kutusuna atan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

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