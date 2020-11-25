Eşi bombalı tuzakla öldürmek istemişti! O kadın konuştu









Mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bırakmış. Ben tekrar eve geldikten sonra bu olay oldu. Cezaevinden çıkmasını istemiyorum. İçerden çıkarsa yine aynı şeyleri yapacak, bize rahat vermeyecek. korkuyoruz. Hepimizin canı tehlikede. Hiçbir kadın şiddete sessiz kalmamalı. Erkeklerin "Değişiriz" dediğine inanmasınlar. Bugün yapan yarın yine yapar.







KENDİ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRECEKTİ

Üvey baba Erdal Yaprakkaya, "Evimizin kapısına el bombalı tuzak kurmuş. Balkona çıktığımızda siyah giyimli birinin kaçtığını gördüm. Baktım Bayram. Polisi aradık. El feneriyle balkondan bahçeyi kontrol ederken kapıyla balkon demiri arasında tel gördük, ortasında da bomba bağlı.

Kendi çocuğunun sütü bitmişti. Hacer süt almaya gidecekti. Sokağa çıkma yasağı olduğu için gitmediler. Hem çocuğu hem de Hacer ölecekti. Böyle bir vicdansızlık olmaz" dedi.