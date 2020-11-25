Borusan Lojistik'e dolandırıcı şoku! Zararın altından çalışanlar çıktı

Borusan Holding bünyesinde bulunan Borusan Lojistik Dağıtım Şirketi, hizmet sözleşmesi imzaladığı başka bir taşımacılık şirketi tarafından 7 milyon euro dolandırıldı. Şirketin bazı yetkililerinin de dolandırıcılarla işbirliği içinde olduğu ortaya çıktı. 6 şüphelinin 10 yıla kadar hapsi isteniyor.

16.4 MİLYON EURO ÖDEDİ

Borusan Lojistik, geçen yıl Azure Dış Ticaret A.Ş.'yle taşımacılık hizmeti sözleşmesi imzalamıştı. Azure, bu kapsamda alt taşeron şirket Kuzey Yıldız'la anlaştı. Kuzey Yıldız, Borusan'a ait malları Avrupa'dan Türkmenistan'a taşımak için 2 bin 269 sefer karşılığında şirketten 16.4 milyon euro aldı.