Trafiğe çıkacaklar dikkat! Göz gözü görmüyor...
Son dakika haberine göre; İstanbul Boğazı'nda sabaha karşı sis etkili oldu. Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü neredeyse görünmez hale geldi.
İstanbul Boğazı'nda sabaha karşı sis etkili oluyor. Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü neredeyse görünmez hale geldi. Denizde ise görüş mesafesi düştü.
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinin yer yer hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 14°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer hafif sağanak yağışlı