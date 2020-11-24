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Trafiğe çıkacaklar dikkat! Göz gözü görmüyor...

Son dakika haberine göre; 'nda sabaha karşı sis etkili oldu. Sis nedeniyle neredeyse görünmez hale geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.11.2020
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Trafiğe çıkacaklar dikkat! Göz gözü görmüyor...

'nda sabaha karşı sis etkili oluyor. Sis nedeniyle neredeyse görünmez hale geldi. Denizde ise görüş mesafesi düştü.

Sis özellikle Sarıyer ve İstinye civarında etkili oluyor.

METEOROLOJİDEN SİS UYARISI GELMİŞTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'da sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor uyarısında bulundu.

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra , , , , 'nin kıyı ilçeleri ile ve 'nın kuzey kesimlerinin yer yer hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer hafif sağanak yağışlı

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