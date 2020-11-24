Trafiğe çıkacaklar dikkat! Göz gözü görmüyor...

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinin yer yer hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer hafif sağanak yağışlı