HDP'liler taziyeye gitmişti! Aile boyu terörist çıktı

Kırmızı bültenle aranırken etkisiz hale getirilen ve HDP'lilerin ailesine taziyeye gittiği terörist İsmail Sürgeç'le ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı. Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın katledilmesi olayının faili de olan teröristin 2 ağabeyi ve bir kuzenin de terör örgütünde olduğu ve farklı tarihlerde etkisiz hale getirildikleri ortaya çıktı.

25 yıldır örgütün dağ kadrosu içinde yer alan 46 yaşındaki terörist İsmail Sürgeç'in ağabeylerinden Kazım Sürgeç'in 1985 yılında Siirt'in Eruh ilçesinde yanındaki 7 teröristle birlikte çatışmada öldürüldüğü ortaya çıktı. Yine ağabeyi 'Aydın Dersim' kod adlı Çetin Sürgeç'in 1997 yılında Sivas'ta güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürüldüğü öğrenildi. Sürgeç'in diğer ağabeyi 'Hasan Dersim' kod adlı Hüseyin Sürgeç'in ise Muş'taki bir çatışmada yaralı olarak yakalandığı ve 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.