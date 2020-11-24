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HDP'liler taziyeye gitmişti! Aile boyu terörist çıktı

Son dakika haberine göre; Necmettin öğretmeni haince katleden ve aranırken etkisiz hale getirilen terörist ile ilgili yeni bilgiler geldi. 'lilerin ailesine taziyeye gittiği terörist Sürgeç'in 2 ağabeyi ve bir kuzenin de terör örgütünde olduğu ve farklı tarihlerde etkisiz hale getirildikleri ortaya çıktı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 24.11.2020
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HDP'liler taziyeye gitmişti! Aile boyu terörist çıktı

aranırken etkisiz hale getirilen ve 'lilerin ailesine taziyeye gittiği terörist 'le ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı. Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın katledilmesi olayının faili de olan teröristin 2 ağabeyi ve bir kuzenin de terör örgütünde olduğu ve farklı tarihlerde etkisiz hale getirildikleri ortaya çıktı.

25 yıldır örgütün dağ kadrosu içinde yer alan 46 yaşındaki terörist İsmail Sürgeç'in ağabeylerinden Kazım Sürgeç'in 1985 yılında 'in Eruh ilçesinde yanındaki 7 teröristle birlikte çatışmada öldürüldüğü ortaya çıktı. Yine ağabeyi ' Dersim' kod adlı Çetin Sürgeç'in 1997 yılında 'ta güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürüldüğü öğrenildi. Sürgeç'in diğer ağabeyi 'Hasan Dersim' kod adlı Hüseyin Sürgeç'in ise 'taki bir çatışmada yaralı olarak yakalandığı ve 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.



İsmail Sürgeç'in kuzeni olan TKP/ML TİKKO örgütünde silahlı faaliyet yürüten Özlem Sürgeç de 1994 yılında 'da güvenlik kuvvetleriyle girdiği çatışmada ölü olarak ele geçirildi. Babası Hıdır Sürgeç de 'ya yardım ve yataklık suçundan yakalanıp aldığı 3 yıl 9 aylık hapis cezasını çekerken Elbistan cezaevinde öldü.

HDP'liler, Sürgeç'in ailesine taziye ziyaretine gitmişti.

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