Takside unutulan 300 bin Euro'yu sahibine teslim etti! A Haber'e anlattı

TAKSİCİLER KOOPERATİFİ BAŞKANI: ÖDÜLLENDİRECEĞİZ

Öte yandan İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can da "Bugüne kadar takside bulunan ve sahibine teslim edilen en yüksek rakam. Biz kendisini yılın değil, son 10 yılın şoförü ilan edeceğiz. Kendisini ödüllendireceğiz. Örnek bir davranış sergiledi. Bu, onun ömrü boyunca kazanamayacağı bir para. O hiç düşünmeden parayı sahibine teslim etti. Bizim için gurur verici bir olay" diye konuştu.

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