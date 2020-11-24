Bu araştırmaları sürerken, tatilin kalan kısmında Türkiye'yi tercih eden Ramona Smith ile oğlu Michael Dunlop, yaklaşık 10 gün önce Nevşehir'e geldi. Tatil sırasında konakladıkları otelin çevresindeki minarelerden yükselen ezan sesinden bir kez daha etkilenen anne ve oğlu, Müslüman olmaya karar verdi.