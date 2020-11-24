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Ezan sesinden etkilendiler! ABD'li anne-oğul Nevşehir'de Müslüman oldu

'e tatil için gelen 'li doktor (59) ile oğlu (28), duydukları sabah ezanından etkilenerek, Müslüman oldu. Ramona Smith '', oğlu da '' ismini aldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020
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Ezan sesinden etkilendiler! ABD'li anne-oğul Nevşehir'de Müslüman oldu

'de yaşayan, alternatif tıp doktoru , oğlu ile birlikte bir süre önce tatil için Dubai'ye gitti. Burada okunan ezandan etkilenen anne ile oğlu, İslam dinini araştırmaya başladı.

Bu araştırmaları sürerken, tatilin kalan kısmında 'yi tercih eden Ramona Smith ile oğlu Michael Dunlop, yaklaşık 10 gün önce 'e geldi. Tatil sırasında konakladıkları otelin çevresindeki minarelerden yükselen ezan sesinden bir kez daha etkilenen anne ve oğlu, Müslüman olmaya karar verdi.

Nevşehir İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya'nın makamında gerçekleştirilen ihtida törenine katılan ABD'li anne '', oğlu da '' ismini alarak, şehadet getirip, Müslüman oldu. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından müftü Altunkaya, İslam dininin temel esaslarıyla ilgili Amerikalı anne ve oğluna bilgi verdi. Altunkaya tarafından ihtida belgesi verilen anne- oğula, İngilizce Kur'an-ı Kerim meali ve peygamberlerin hayatını anlatan kitap hediye edildi.

Müslümanlığı seçen ABD'li doktor Ramona Smith, ilk kez Dubai'de dinlediği ezandan çok etkilendiğini belirterek, İslam dinini araştırmaya karar verdiğini söyledi. Bu konuda birçok eser okuduğunu söyleyen Ramona Smith, Kapadokya bölgesinde tatil yaptığı süreçte sabah ezanından da etkilenerek oğlu ile Müslüman olmaya karar verdiğini kaydetti.

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