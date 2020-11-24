Son dakika haberi | Aydın Nazilli'de fuhuş operasyonu: 11 gözaltı

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla ilçede fuhuş yapıldığını belirledikleri evlere pazartesi gecesi operasyon düzenledi.

7 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 3'ü fuhşa aracılık eden diğerlerinin ise fuhuş yaptıkları ileri sürülen toplam 11 kişi gözaltına alındı.



Fuhuş yaptıkları ileri sürülen şüpheliler arasında 3 yabancı uyruklu kadın ile 3 trans bireyin de bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan 11 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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