Son dakika haberi | Aydın Nazilli'de fuhuş operasyonu: 11 gözaltı
SON DAKİKA HABERİ... Aydın'ın Nazilli ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, 3'ü fuhşa aracılık eden diğerlerinin ise fuhuş yaptığı ileri sürülen toplam 11 kişi gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.
YAŞAM DHA
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7 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 3'ü fuhşa aracılık eden diğerlerinin ise fuhuş yaptıkları ileri sürülen toplam 11 kişi gözaltına alındı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla ilçede fuhuş yapıldığını belirledikleri evlere pazartesi gecesi operasyon düzenledi.
7 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 3'ü fuhşa aracılık eden diğerlerinin ise fuhuş yaptıkları ileri sürülen toplam 11 kişi gözaltına alındı.
Fuhuş yaptıkları ileri sürülen şüpheliler arasında 3 yabancı uyruklu kadın ile 3 trans bireyin de bulunduğu belirtildi.
Gözaltına alınan 11 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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