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Emine Erdoğan öğretmenler ile bir araya geldi

Başkan 'ın eşi , 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla aralarında köy öğretmenlerinin de bulunduğu öğretmen heyetini kabul etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.11.2020 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020
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Emine Erdoğan öğretmenler ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, Twitter hesabından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Öğretmenler Günü dolayısıyla kabul ettiği öğretmenler ile ilgili fotoğraflı paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "Geleceğimizin mimarı öğretmenlerimizle birlikteydik. Aralarında fedakar köy öğretmenleri de vardı. Onların şahsında tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum" dedi.

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