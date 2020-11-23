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Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 40'ı aştı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı hafta sonu belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından 'da ilk iş günü sabah saatlerinde yoğunluğu yaşandı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020
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Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 40'ı aştı

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının bugün saat 05.00 itibariyle sona ermesiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saatlerinden itibaren iki yönlü yoğun trafik yaşandı.

YÜZDE 40'I AŞTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 44'ü gördü.

Son dakika: 9 saatlik sokak kısıtlaması sona erdi! İstanbul trafiğinde şu an SON DAKİKA: 9 SAATLİK SOKAK KISITLAMASI SONA ERDİ! İSTANBUL TRAFİĞİNDE ŞU AN

Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarında ve trafik akışında yoğunluk oluşturdu.

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