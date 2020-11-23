Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 40'ı aştı

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının bugün saat 05.00 itibariyle sona ermesiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saatlerinden itibaren iki yönlü yoğun trafik yaşandı.

YÜZDE 40'I AŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 44'ü gördü.

Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarında ve trafik akışında yoğunluk oluşturdu.

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