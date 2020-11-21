Gönüllü aşı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Covid-19 aşısı başvuru formu ve şartları! Aşının yan etkileri neler?
Gönüllü aşı başvurusu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Türkiye'de faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Kovid-19 aşısı, sağlık çalışanlarından sonra vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başlanacak. Sağlık Bakanlığı tarafından şartları duyurulan vatandaşlardan başvurular alınmaya başlandı. Haberimizin detaylarından gönüllü aşı başvurusunun ayrıntılarına ulaşabilirsiniz. Peki, gönüllü aşı başvurusu nasıl yapılır? Covid-19 aşısı başvuru formu ve şartları! Aşının olası yan etkileri neler? İşte cevaplar...
Gönüllü aşı başvurusu nasıl yapılır? 12 bin 450 gönüllü üzerinden yapılması planlanan koronavirüs aşısının detayları merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile gönüllü aşı başvurusu ve aşıya dair merak edilen sorular yanıt buldu. Gönüllü kişiler üzerinde yapılacak denemelerde, her 3 kişiden 2'sine gerçek aşı uygulanacak. Böylelikle gerçek aşı ile aşı olmayanlar arasında etki farkı ortaya konulabilecek. Peki, gönüllü aşı başvurusu nasıl yapılır? Covid-19 aşısı başvuru formu ve şartları! Aşının olası yan etkileri neler? İşte haberin detayları...
GÖNÜLLÜ AŞI BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Başvurular, https://covid19asi.calismasi.info internet adresi ya da 0850 811 18 80 telefon numarası üzeridnen gerçekleştirilebilecek.
İşte başvuru şartları:
18-59 yaş aralığında olmak.
Covid-19 geçirmemiş olmak.
Antikor oluşturmamış olmak.
Herhangi bir komorbiditesi olmamak.
Okuryazar olmak.
İşte Sağlık Bakanlığı'nın gönüllü aşı hakkında açıklamaları:
KİMLER KATILAMAZ?
* Önceden PCR ile pozitif COVID-19 tanısı olan
* IgG veya IgM pozitif olan
* Çalışma aşısına karşı bilinen alerji
* Kadınlar için hamile veya emzirme
* Çalışmaya dahil edilmeden önceki altı ay içinde bir araştırma ürünü ile başka bir klinik araştırmaya katılım
GÖNÜLLÜ OLANLARA ÜCRET ÖDENECEK Mİ?
Bu çalışmaya katıldığınız için size herhangi bir ödeme yapılmayacaktır ve çalışma sırasında sizden veya bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik kuruluşundan hiçbir ücret talep edilmeyecektir.
ÇALIŞMA DEVAM EDERKEN ÇALIŞMADAN AYRILABİLİR MİYİM?
Araştırmaya gönüllü olarak katıldığınız için istediğim zaman gerekçeli veya gerekçesiz olarak araştırmadan ayrılabilirsiniz.
ARAŞTIRMA YAPILAN AŞIDAN COVID-19 HASTASI OLUR MUYUM?
Size uygulanacak araştırma ürünü içerisinde inaktif virus bulunmaktadır. Bu sebeple yapın araştırma ürününden kaynaklı COVID-19 hastası olmazsınız.
AŞININ OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?
Aşı yapılan kolunuzda iğnenin cildinize girmesi sebebiyle bir miktar acı, ağrı veya yanma hissi olabilir. Bu kısa süre içerisinde geçecektir.
Bu araştırma ürünü ile ilgili önceki yapılan çalışmalarda aşı yapıldıktan sonraki birkaç gün, hafif ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, yorgunluk gibi hafif yan etkiler görülmüştür.
ÇALIŞMAYA KATILIRSAM BİR DAHA COVID-19 HASTASI OLMAYACAK MIYIM?
Çalışmada gerçek aşı ve plasebo olmak üzere iki grup bulunmaktadır. Eğer gerçek aşı grubuna sistem tarafından atanırsanız çalışmanın önceki aşamalarındaki bilgilere göre kanınızda COVID-19'a karşı bağışıklık hücreleri gelişme olasılığı çok yüksektir. Fakat plasebo koluna atanırsanız bağışıklık hücresi gelişmeyecektir. Bu çalışma ile gerçek aşının oluşturduğu bağışıklık hücresinin gerçekten sizi COVID-19 virüsüne karşı koruyup korumadığını anlaşılacaktır. Bu sebeple çalışmaya katılmanızın sizi COVID-19'dan koruyup korumadığını şimdiki bilgiler ile bilemiyoruz, fakat bu çalışma ile bu sorunun yanıtı bulunacaktır.
BU AŞI BENİM GENETİK KODUMU (DNA) BOZACAK MI?
Çalışma için uygulanacak aşı, sadece inaktif edilmiş COVID-19 virüsu içermektedir. İnaktif edilmiş virüsler, sizin DNA'nızı etkilemez, sadece bağışıklık sisteminizde bu virüse karşı antikor oluşturmasını sağlarlar.
BU AŞIYI KİM GELİŞTİRDİ?
Araştırma sırasında kullanılacak aşı, Çin Halk Cumhuriyetinde Özel bir biyoteknoloji firması olan Sinovac tarafından geliştirilmiştir. Aynı firma 2003 yılında Dünya'da görülen SARS-CoV virüsü içinde aşı geliştirmiştir. SARS-CoV virüsü, SARS-Cov-2 yani COVID-19 virüsünün bir önceki tipidir. İki virüsün aynı aileden olması sebebiyle, aşı geliştirme aşamaları hızlı gerçekleşmiştir.
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