KİMLER KATILAMAZ?

* Önceden PCR ile pozitif COVID-19 tanısı olan

* IgG veya IgM pozitif olan

* Çalışma aşısına karşı bilinen alerji

* Kadınlar için hamile veya emzirme

* Çalışmaya dahil edilmeden önceki altı ay içinde bir araştırma ürünü ile başka bir klinik araştırmaya katılım

GÖNÜLLÜ OLANLARA ÜCRET ÖDENECEK Mİ?

Bu çalışmaya katıldığınız için size herhangi bir ödeme yapılmayacaktır ve çalışma sırasında sizden veya bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik kuruluşundan hiçbir ücret talep edilmeyecektir.