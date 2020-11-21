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Esenyurt’ta şaşkına çeviren olay! Üstü market altı meyhane çıktı! Kaymakam Vural Karagül suçüstü yakaladı

Karagül’ün salgınını önleme amacıyla yaptığı rutin denetimde, bir marketin alt katını meyhaneye çevirip kuralları hiçe sayan vatandaşlar suçüstü yakalandı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 21.11.2020 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020
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Esenyurt’ta şaşkına çeviren olay! Üstü market altı meyhane çıktı! Kaymakam Vural Karagül suçüstü yakaladı

Yeni tip korona virüs salgınını önleme amacıyla Karagül tarafından rutin denetimler gerçekleştirildi.

Esenyurt’ta şaşkına çeviren olay! Üstü market altı meyhane çıktı! Kaymakamı Vural Karagül suçüstü yakaladı ESENYURT’TA ŞAŞKINA ÇEVİREN OLAY! ÜSTÜ MARKET ALTI MEYHANE ÇIKTI! KAYMAKAMI VURAL KARAGÜL SUÇÜSTÜ YAKALADI

Denetimler sırasında bir marketin alt katında bulunan depo alanının adeta meyhaneye çevrildiği ortaya çıktı.

Alt katta içki tüketen vatandaşlara hem korona tedbirlerinden hem de iş yeri açılış ruhsatı dışında faaliyet göstermekten dolayı mühürlenmesi için belediye ekiplerine bilgi verildi.

Aynı zamanda iş yerine perakende satış yapılması gereken yerde içki sunumu yapılmasından dolayı ilgili maddeden üst sınırdan ceza uygulandığı öğrenildi.

Baskın anından bir görüntü

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