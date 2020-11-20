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Son dakika: Havuzda yüzen 18 yaşındaki genç boğuldu

Son dakika haberine göre; ’de yüzme havuzuna giren 18 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020
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Son dakika: Havuzda yüzen 18 yaşındaki genç boğuldu

Kent Ormanının yanında bulunan kapalı yüzme havuzuna giren R.D, (18) henüz belirlenemeyen bir sebeple suda çırpınmaya başladı. Görevli cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan R.D'ye ilk müdahaleyi görevliler yaptı. Olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan R.D tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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