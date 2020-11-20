Koronavirüs testi pozitif çıkanlar evde ne yapmalı? Merak edilenleri uzman isim cevapladı

Corona virüste çember daraldı. Peki kendimizde belirtiler görünce nasıl bir yol izlemeliyiz? Vitamin takviyesi almalı mı, bütün gün yatıp uzanmalı mı? Evde maske takmalı mı? Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Serpil Öcaltüm bu sorulara yanıtlarını, uyarı ve tavsiyelerini Hürriyet'e anlattı.

YATMAYIN, OTURUN; YÜZÜSTÜ UYUYUN

Herkes için en hijyenik tedavi yeri evdir. Özellikle yaşlılara en iyi rehabilitasyon evdir, daha rahat hareket eder, yakınları, bakıcıları yanındadır. Hastanede moralleri düşeceğinden hastalıkla mücadeleleri zayıflayabilir.





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Buraları açık tutmak için gündüz oturmak, yatıyorsak da yüz üstü yatmak çok önemli. Akciğer kapandığı zaman virüs daha hızlı çoğalıyor, zatürreye neden oluyor ya da mevcut zatürreyi ağırlaştırabiliyor.