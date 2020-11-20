Hastanede başına gelen şoke etti! Yorgun mermi skandalı...

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşanan olayda, 12 yaşındaki Mert Aksu, arkadaşlarıyla top oynadığı sırada aniden yere yığıldı. Küçük çocuğun başına top çarptığını zanneden mahalleli ambulans çağırdı. Hastaneye götürülen küçük çocuğu tedavi eden doktor, iddialara göre tomografisini çektiği çocuğun kafasının çarpma sonucu yarıldığını söyleyip dikiş attıktan sonra taburcu etti. Evine gönderilen Mert, bir süre sonra kusmaya başladı. Ailesi apar topar başka bir hastaneye götürünce şoke eden gerçek ortaya çıktı. Küçük çocuğun kafasına yorgun mermi saplandığı çekilen yeni tomografiyle ortaya çıktı. Acilen ameliyata alınan küçük çocuğun kafasındaki kurşun çıkarıldı. Ancak hayatı kurtulsa da engelli kaldı.