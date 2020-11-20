Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Emirler Mahallesi'nde 20 yıl önce evlenen orman işçisi Veli ile Gülsüm Dın çiftinin 4 çocuğundan tek erkek evladı olan Mehmet Ali Dın, bir süre önce staj yaptığı iş yerinde rahatsızlandı. Bunun üzerine baba Dın, çocuğunu alarak hastaneye götürdü. Baş ağrısı semptomuyla hastaneye götürülen Mehmet Ali Dın'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine ilaçlarını da alarak eve giden Mehmet Ali, babasının engelli kızları Zeynep (19), Fadime (16) ile Merve'yi (12) riskten korumak için ona ayırdığı odada karantinaya girdi. İzolasyon sürecinin 5'inci gününde fenalaşan Mehmet Ali, dün götürüldüğü hastanede kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Dün toprağa verilen Mehmet Ali'nin, küçük yaşlarda elektrik çarpması nedeniyle kalp hastası olduğu ortaya çıktı.



Talihsiz çocuğun orman işçisi babası Veli Dın, engelli 3 kızının olduğunu, engelli olmayan tek çocuğunun ise küçük yaşta koronavirüs yüzünden öldüğünü belirterek, "Mehmet Ali, 10 gün önce rahatsızlanınca staj yaptığı iş yerine göndermedim. Sonrasında durumunun iyi olduğunu söyleyip, çalışmaya gitti. Çarşamba günü beni arayıp başı ağrıdığını ve rahatsız olduğunu söyledi. Mehmet Ali'yi iş yerinden alıp, hastaneye gittim. Yapılan koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Ben de engelli 3 kızımı tehlikeye atmamak için bir oda ayırdım. Mehmet Ali'yi o odada karantinaya aldık" dedi.