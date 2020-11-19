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Yola çıkacaklar dikkat! Çok sayıda sefer iptal edildi

Olumsuz hava koşulları yüzünden deniz yolu taşımacılığına ilişkin iptal kararları geldi. İstanbul () ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin iptal ettiği seferler şöyle..

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.11.2020 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020
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Yola çıkacaklar dikkat! Çok sayıda sefer iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun iptal ettiği seferler şöyle:
07:45 Kabataş-Kadıköy-Bursa
07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

BUDO'da iptal edilen seferler şöyle:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci

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