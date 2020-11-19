Yola çıkacaklar dikkat! Çok sayıda sefer iptal edildi
Olumsuz hava koşulları yüzünden deniz yolu taşımacılığına ilişkin iptal kararları geldi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin iptal ettiği seferler şöyle..
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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO'nun iptal ettiği seferler şöyle:
07:45 Kabataş-Kadıköy-Bursa
07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
BUDO'da iptal edilen seferler şöyle:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci
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