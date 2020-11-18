18 Kasım 2020, Çarşamba
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Tarihi geçmiş ürünleri piyasaya süreceklerdi! Gıda dolandırıcılarına dev darbe

’nin Gebze ilçesinde jandarmanın dedektifleri timleri tarafından bir depoya düzenlenen operasyonda, son kullanma tarihlerinin geçtiği ve piyasaya sürülmesinin hedeflendiği belirlenen 2 milyon TL değerinde temizlik malzemesi, ürünü ve gıda malzemeleri ele geçirildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020
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Tarihi geçmiş ürünleri piyasaya süreceklerdi! Gıda dolandırıcılarına dev darbe

Olay, 16 Kasım tarihinde 'nin Gebe ilçesinde meydana geldi.

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Tarihi geçmiş ürünleri piyasaya süreceklerdi! Gıda dolandırıcılarına dev darbe TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERİ PİYASAYA SÜRECEKLERDİ! GIDA DOLANDIRICILARINA DEV DARBE

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl jandarma Komutanlığı timleri Gebze ilçesinde bulunan bir depoda uygunsuz koşullarda saklanan ve son kullanma tarihleri geçmiş temizlik malzemesi, ürünü ve gıda malzemelerinin piyasaya sürülmesinin planlandığı bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri belirlenen depoya operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda son kullanma tarihleri geçmiş binlerce diş macunu, sivrisinek kovucu, meşrubat, süt, temizlik malzemesi, ele geçirildi.

Yaklaşık 2 milyon değerinde olduğu belirlenen ve piyasaya sürülmek üzere oldukları tespit edilen ürünler, Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili E.D. isimli bir şahıs gözaltına alındı.

Hakkında "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticaretini yapmak" suçundan işlem yapılan şahıs, jandarma komutanlığındaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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