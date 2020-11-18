Yaklaşık 2 milyon değerinde olduğu belirlenen ve piyasaya sürülmek üzere oldukları tespit edilen ürünler, Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili E.D. isimli bir şahıs gözaltına alındı.