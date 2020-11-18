Bu da arkadaşların arasında tutulunca komik bir durum oldu. İstanbul'dan arayan oldu 'abi sen gerçekten mezar taşçısı mısın' diyerek. Çakmak yollamamı istedi, yollayayım dedim ben de. Niye yazdın dedi bende maske takın sigara içmeyin dedim. Yani biz milleti teşvik ediyoruz aslında. Çakmağın altında özellikle mezar taşları yazıyor ya, o yüzden maske takmadığınız zaman direkt mezarlığa, takarsanız yaşıyorsunuz demek istiyoruz" dedi.