Koronavirüse yakalananları yakından ilgilendiriyor! Sizi 8 aya kadar koruyor

Bu hastalarda; antikorlar, gerektiğinde daha fazla antikor üretebilen B hücreleri ve diğer enfekte hücreleri öldüren iki tür T hücresi birlikte incelendi. Araştırmanın başındaki kişilerden Dr. Crotty, "Yalnızca birine bakarsanız, gerçekten tam resmi kaçırabilirsiniz. İncelemelerde antikor miktarı zamanla azalmasına rağmen, B hücresi ve T hücresinin virüs hafızası devam ediyor" ifadelerini kullandı. Sonuç olarak antikorların enfeksiyondan altı ila sekiz ay sonra da dayanıklı olduğu tespit edildi.