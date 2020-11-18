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İstanbul’da uyuşturucu bağımlısı genç kadının feryadı yürekleri dağladı

’da Tacin Mahallesi Atatürk Bulvarı Makas Kavşağı'nda aldığı uyuşturucunun etkisiyle sokakta çığlıklar atan genç kadının feryadı yürekleri dağladı. Polis ekiplerinin ikna etmekte güçlük çektiği kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020
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İstanbul’da uyuşturucu bağımlısı genç kadının feryadı yürekleri dağladı

Edinilen bilgiye göre, bağımlısı olan Şeyma D. (29) aldığı uyuşturucunun etkisiyle kendini sokaklara attı. Sokakta çığlıklar atan Şeyma D.'nin çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Uyuşturucu etkisindeki kadının feryadı yürekleri dağladı UYUŞTURUCU ETKİSİNDEKİ KADININ FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri sürekli aynı olayda karşılaştıkları Şeyma'yı sakinleştirmeye çalıştı.

Polis memurlarına sarılarak feryat eden Seyma'yı sakinleştirmek hiç kolay olmadı. Polis ekiplerinin kendisini hastaneye sevk edeceğini anlayan Şeyma D. bu kez de hastaneye gitmemek için polis ekiplerine direndi.

Polis ekiplerinin eve bırakma teklifini de reddeden Şeyma D., hastaneye gitmemek için polis memurlarından özür diledi. "Ne olur serum takmayın bana" diyerek uyuşturucunun etkisiyle polisleri de tanımayan Şeyma D.'nin direnmesi üzerine ekipler yarım saat süren ikna çabasının ardından Şeyma D.'yi güçlükle ambulansa bindirdi.

Ambulansla Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Burada ambulanstan indirilen Şeyma D. bu kez de yardım çığlıkları attı.

Defalarca her önüne gelen vatandaşa "Ağabey ne olur yardım edin" diye feryat eden Şeyma D. güçlükle tedavi kabinine alındı. Şeyma D.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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