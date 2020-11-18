Hastaneden ayrılış sürecinde yaşadıklarından da bahseden Gezgin, "Bütün gazetecilere pazartesi çıkacağımızı söyledim, ama ben cumartesi çıkacağımı biliyordum. Çorap konusu çok paylaşıldı. Çocuk enkazdan çıktı, ayağında yaralar var. Çok sızlıyordu çorap giydiremedik. Üstüne mont giydirdim, sardım, sarmaladım. Araba mevzusu oldu, araba da arkadaşımın arabası, istediler ki çocuk en iyi şekilde evine gitsin sıcak bir şekilde yuvasına kavuşsun" diye konuştu.