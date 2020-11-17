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Son dakika: Adana'da polise taş atarak direnen iki kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... 'da kimlik kontrolü yapan polise taş atıp direnen iki kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Bulvarı'nda, devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri iki kişiye kimliklerini sordu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.11.2020
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Son dakika: Adana'da polise taş atarak direnen iki kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri iki kişiye kimliklerini sordu.

Son dakika: Adana'da polise taş atarak direnen iki kişi gözaltına alındı

Şüphelilerin kimliklerini vermeyip polise taş atarak direnmesi üzerine olay yerine takviye ekipler sevk edildi.

Son dakika: Adana'da polise taş atarak direnen iki kişi gözaltına alındı

Park içerisine kaçarak izlerini kaybettirmeye çalışan iki şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Son dakika: Adana'da polise taş atarak direnen iki kişi gözaltına alındı

Kimlik kontrolleri yapılan F.A'nın 16, D.S'nin ise 6 suçtan kaydı olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Fatih Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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