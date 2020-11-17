Sivas'ta vatandaşları tedirgin eden ses! Nedeni ortaya çıktı...

"Saat 23.26'da kendini bilmez bazı kişiler tarafından Sivas merkezindeki bir okul bahçesinde yüksek sesli havai fişek patlatma yapılmış olup, herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Sorumlu kişilerin tespiti en kısa zamanda yapılacak ve gerekli cezai işlem uygulanacaktır. Gece saatlerinde yoğun sesli havai fişek patlatması yaparak halkımızı infiale sevk eden şahıslar, Sivas Emniyetinin yoğun ve hızlı çalışması ile kısa sürede tespit edilmiştir. Şahıslar hakkında adli ve idari işlemler başlatılmıştır. Şehrimize geçmiş olsun."