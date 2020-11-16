Niğde’de devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Ulukışla İlçesi Güney köyü mevkiinde Abdulkadir A. (71) yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

HAYATA VEDA ETTİ

Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Araç içerisinde sıkışan sürücünün cesedi ADAF ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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