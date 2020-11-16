Kahramanmaraş’ta akılalmaz olay! Kollarındaki maskeden uyuşturucu çıktı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesinde şüphe üzerine Y.D. (38) ve Y.Ç.'yi (26) takibe aldı. Ekipler daha sonra şüphelilerin bindiği minibüsü durdurdu. Y.D. ve Y.Ç.'nin üst aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, yüzlerinde maske olmasına rağmen kollarına maske takmalarından şüphelendi.