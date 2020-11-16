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Kahramanmaraş’ta akılalmaz olay! Kollarındaki maskeden uyuşturucu çıktı

'ta, jandarma ekiplerince durdurulan minibüsteki 1'i kadın 2 kişi, kollarında takılı maskeye gizlenmiş ile yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltın alınan Y.D. ve Y.Ç., sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020
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Kahramanmaraş’ta akılalmaz olay! Kollarındaki maskeden uyuşturucu çıktı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesinde şüphe üzerine Y.D. (38) ve Y.Ç.'yi (26) takibe aldı. Ekipler daha sonra şüphelilerin bindiği minibüsü durdurdu. Y.D. ve Y.Ç.'nin üst aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, yüzlerinde maske olmasına rağmen kollarına maske takmalarından şüphelendi.

KOLDAKİ MASKEDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Bunun üzerine şüphelilerin kollarındaki maskeleri kontrol eden ekipler, maske içerisine gizlenmiş 10 gram metamfetamin ile 10 gram bonzai ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltın alınan Y.D. ve Y.Ç., sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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