Kahramanmaraş’ta akılalmaz olay! Kollarındaki maskeden uyuşturucu çıktı
Kahramanmaraş'ta, jandarma ekiplerince durdurulan minibüsteki 1'i kadın 2 kişi, kollarında takılı maskeye gizlenmiş uyuşturucu ile yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltın alınan Y.D. ve Y.Ç., sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
YAŞAM DHA
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesinde şüphe üzerine Y.D. (38) ve Y.Ç.'yi (26) takibe aldı. Ekipler daha sonra şüphelilerin bindiği minibüsü durdurdu. Y.D. ve Y.Ç.'nin üst aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, yüzlerinde maske olmasına rağmen kollarına maske takmalarından şüphelendi.