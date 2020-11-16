Beyin ameliyatı geçiren ve fabrikada darp edilen Enes Yağcı A Haber’e konuştu

Mağdur çocuğun yengesinin sözleri:

"Darp olayları 3 ay kadar sürüyor ama parmağının kesilmesi bundan 1 sene önce yaşanmış bir hadise. Bizden habersiz özel hastaneye götürüyorlar. Camla kendisinin kestiğini ve böyle bir olay yaşandığını söylememesini istiyorlar.