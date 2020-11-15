Son dakika: PKK'nın yaktığı evine 15 günde kavuştu!

15 gün içerisinde Vural ailesinin yanan evleri baştan aşağıya boyandı, mutfak, banyo yenilendi, kül olan ev eşyaları yerine yenileri alındı. Kepçe operatörlüğü yapan Murat Vural, hiçbir zaman umudunu kaybetmediğini dile getirerek, "Evimizde tüm malzemelerimiz yandı. Pencerelerimiz, kapılarımız kullanılamaz hale geldi.

Ama bizim arkamızda devletimizi olduğunu bildiğimiz için hiç endişe duymadık. Kaymakamlık sürekli bizimle irtibat haline geçti. İşçiler gece-gündüz demeden çalıştılar. Yanan eşyalarımızın yerine hem bana hem de babamın evine daha iyilerini getirdiler. Bizi yeniden yuvamıza kavuşturan devletimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah devletimize zeval vermesin" diyerek sevincini dile getirdi.