4 yıl önce evlilik yıl dönümlerinde şehit olmuştu! Uzman Çavuş Haşim Yenigül'ün adı üs bölgesinde yaşayacak
Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca’da 1300 rakımlı dağdaki üs bölgesi, bundan böyle Şehit Haşim Yenigül adıyla anılacak. 4 yıl önce evlilik yıl dönümünde şehit olan kahramanın eşi Leyla Yenigül “Yaşarken benim eşim ve 2 çocuğumun babasıydı. Şimdi 83 milyonun şehidi oldu” dedi
Hakkâri Çukurca'da 4 yıl önce PKK'ya yönelik operasyon sırasında, evlilik yıldönümünde şehit düşen Uzman Çavuş Haşim Yenigül'ün adı son görev yaptığı Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca'da 1300 rakımlı dağdaki üs bölgesine verildi.
Kayseri 1. Dağ Komando Tugayı'nda görev yapan uzman çavuş Haşim Yenigül (27) PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlara katılmak üzere birliği ile birlikte gittiği Hakkâri Çukurca'da 12 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 3 Eylül 2016'da şehit düştü.
Eşi Leyla Yenigül'ün açıklamaları:
4'üncü evlilik yıl dönümümüzdü. Metin Musab adında bir oğlumuz var. Acı haberi aldığımda ikinci bebeğime 3 aylık hamileydim. Onun adını Haşim koydum. Çocuklarım babalarını unutmasınlar diye evde özel oda yaptım.
Haşim yaşarken eşimdi şimdi 83 milyonun şehidi. O hainleri devletimiz öldürerek hak ettikleri sona kavuşturarak bitirecek. Bu millet bu vatanı kimseye böldüremedi, böldürmeyecek. Ne içerdeki ne dışarıda ki hainler boşuna sevinmesin.
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