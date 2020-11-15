Haşim yaşarken eşimdi şimdi 83 milyonun şehidi. O hainleri devletimiz öldürerek hak ettikleri sona kavuşturarak bitirecek. Bu millet bu vatanı kimseye böldüremedi, böldürmeyecek. Ne içerdeki ne dışarıda ki hainler boşuna sevinmesin.

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