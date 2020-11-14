14 Kasım 2020, Cumartesi
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Yasağa rağmen bunu yaptılar! Akılalmaz görüntüler...

Son dakika haberine göre; Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerine göre 'de yoğunluğun olduğu 30 caddede sigara içilmesini yasakladı. Okullar bölgesinde de uygulanan sigara içme yasağına rağmen öğrenciler yine bildiğini okuyor.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.11.2020 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020
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Yasağa rağmen bunu yaptılar! Akılalmaz görüntüler...

'de 30 bölgede sigara içilmesi yasaklandı. Bunlardan biri de okullar bölgesi. Ancak tüm denetimlere rağmen bazı öğrenciler hem sosyal mesafelerini hiçe sayıyor, hem de sigara yasağını deliyor.

30 CADDEDE SİGARA İÇME YASAĞI

Valiliği aldığı kararla koronavirüsle mücadele kapsamında İnegöl'de yoğunluğun olduğu 30 caddede sigara içilmesini yasakladı. Bu caddelerden biri de İnegöl okullar bölgesi.

POLİS EKİPLERİ DEVRİYE GEZİYOR

Polis ekipleri sık sık bölgede devriye olarak geziyor. Resmi ekipleri gören öğrenciler tedbirlerini ona göre alıyor. Polisler gittikten sonra öğrenciler yine bildiklerini okuyor.

KORONAYA MEYDAN OKUYORLAR

Koronaya meydan okuyan öğrenciler maske, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak hem kendi hayatlarını, hem de sevdiklerinin hayatlarını riske atıyor. Bazı öğrencilerin okullar bölgesinde kendilerine belirledikleri alanda sigara yasağına da uymadıkları görüldü. Öğrencilerin o anları kameraya böyle takıldı.

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