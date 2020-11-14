Kendisini vuran kocasını görüntülemişti! Dehşet dolu anları anlattı...

Karaman'da boşanma aşamasındaki kadın dehşeti yaşadı. 22 yaşındaki 4 çocuk annesi Özgen Karharman, eşi tarafından vurulacağını anlayınca o anları kaydetmeye çalıştı. Eşi tarafından çocuklarını görme bahanesi ile kandırılan genç kadın dehşet anlarını böyle anlattı. İşte son dakika haberin detayları...

Karaman'da a çocuklarını görmek için gittiği evinde boşanma davası süren eşi Hakan Karharman (30) tarafından tüfekle bacağından vurulan 4 çocuk annesi Özgen Karharman (22), eşinin kendisini öldüreceğini düşünüp, tüfeği hazırlarken fotoğrafını çektiğini söyledi. Eşinin tüfeği göğsüne, kalbinin üzerine doğrulttuğunu, engellemek isterken ateş alması sonucu bacağından yaralandığını belirten Karharman, "Sık sık şiddet görüyordum. Daha önce da bıçakladı. Hamileyken bile dövdü. 'Çocuklarını göstereceğim' diye çağırdı, gittim. Silahı çıkarınca beni öldüreceğini düşündüm. Başıma böyle bir olay gelirse diye ispatlamak istedim ve fotoğrafını çektim." dedi.